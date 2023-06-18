Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.72 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, SAAT'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-18
Saat:01:02:55 TSİ
Enlem:37.658 N
Boylam:37.424 E
Derinlik:11.74 km
Detay:https://t.co/W4r5G5O0bz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin yaklaşık 11.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- İddia: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir vekil daha var
- Bursaspor’un efsanesi yaşamını yitirdi
- Patronlardan iktidara uyarı
- Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku
- '100'üncü yılda genel af' iddiası
- 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme
- Usta sanatçı yaşamını yitirdi
- YSK Başkanı'ndan 'elektronik oylama' açıklaması
- Hedef yerel seçimler