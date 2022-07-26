Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 09:22
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı. 


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler