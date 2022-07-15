Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 15:58
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 15:13'te yaşanan depremin derinliği 7.73 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta aynı ilçe merkezli olarak 13 Temmuz günü de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

 


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