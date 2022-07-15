Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem

15 Temmuz 2022 Cuma, 15:58

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 15:13'te yaşanan depremin derinliği 7.73 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta aynı ilçe merkezli olarak 13 Temmuz günü de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.