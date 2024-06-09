Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 07:19
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 06.31’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.


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