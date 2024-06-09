Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 06.31’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
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