1 haftadır aranıyordu... Depremde ailesini kaybeden Furkan, sazlıkta ölü bulundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 19 yaşındaki Furkan Akdoğan, sazlıkta ölü bulundu. Furkan'ın Kahramanmaraş depremlerinde ailesini kaybettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini yitiren genç
adam ölü bulundu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Furkan
Akdoğan (19), Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver
operatörü tarafından sazlıkta ölü bulundu. Furkan'ın, Kahramanmaraş merkezli
depremlerde anne- baba ve kardeşini kaybettiği öğrenildi.
İlçeye bağlı Şahmaran Mahallesi kırsalındaki Tahtaköprü
Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, sazlık alanda bir
erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk
edildi.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan incelemenin
ardından ceset, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
CESEDİN FURKAN'A OLDUĞU BELİRLENDİ
Sazlık alanda bulunan cesedin bir hafta önce evden çıktıktan
sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş
merkezli depremlerde baba, anne ve kardeşini kaybeden Furkan Akdoğan'a ait olduğu
belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından
sürdürülüyor.
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