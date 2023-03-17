Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden hissedildi...
Son dakika... AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.39 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.24'te, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 12.39 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-17
Saat:16:24:10 TSİ
Enlem:38.155 N
Boylam:36.674 E
Derinlik:12.39 km
Detay:https://t.co/hMJCyJPt9m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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