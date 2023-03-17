Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:55

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.24'te, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 12.39 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: