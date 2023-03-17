Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden hissedildi...

Son dakika... AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.39 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:55
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.24'te, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 12.39 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:


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