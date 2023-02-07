Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem daha!
Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 11.48 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2023
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Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-07
Saat:18:48:52 TSİ
Enlem:37.959 N
Boylam:36.434 E
Derinlik:11.48 km
Detay:https://t.co/d7GZL6iv5l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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