Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem daha!

Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:03
Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem daha!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 11.48 km olarak kaydedildi.


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