Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem daha!

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:03

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 11.48 km olarak kaydedildi.