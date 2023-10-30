Son Dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Karamanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 19.25'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-30
Saat:19:25:47 TSİ
Enlem:37.995 N
Boylam:36.404 E
Derinlik:7.07 km
Detay:https://t.co/166DY0osiD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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