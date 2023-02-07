Son Dakika: Kahramanmaraş'taki depremin ardından bölgedeki son depremler... Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 07:04

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:01

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7.7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı sayımız ise 15 bin 834 kişi olarak tespit edildi.

Bölgede yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 8.13 kilometre derinlikte meydana geldi.

Merkes üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 05.55'teki depremin derinliği 16.63 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş Göksun'da ise 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 05.53'te yaşanan depremin derinliği 15.81 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29’da Yayladağı’na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.

Hatay'da saat 08.26'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.11'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.93 kilometre olarak ölçüldü.