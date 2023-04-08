Son dakika... Kahramanmaş'ta art arda 3 deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Son olarak Kahramanmaraş Göksun'da saat 11.02'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD saat 11.14'te de yine Göksun'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 06:47
Son dakika... Kahramanmaş'ta art arda 3 deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, 16.39 kilometre derinliğide bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

GÖKSUN'DA BİR DEPREM DAHA

AFAD son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.02'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ'TA ÜÇÜNCÜ DEPREM

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bu kez saat 11.14'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.


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