Son dakika... Kahramanmaş'ta art arda 3 deprem!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 06:47

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 11:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, 16.39 kilometre derinliğide bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

GÖKSUN'DA BİR DEPREM DAHA

AFAD son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.02'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ'TA ÜÇÜNCÜ DEPREM

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bu kez saat 11.14'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.