Son dakika... Kahramanmaş'ta art arda 3 deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Son olarak Kahramanmaraş Göksun'da saat 11.02'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD saat 11.14'te de yine Göksun'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, 16.39 kilometre derinliğide bir deprem meydana geldi.
Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-08
Saat:03:26:43 TSİ
Enlem:38.131 N
Boylam:36.924 E
Derinlik:16.36 km
Detay:https://t.co/PpLUP31Gl0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
GÖKSUN'DA BİR DEPREM DAHA
AFAD son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.02'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2023
*
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-08
Saat:11:02:24 TSİ
Enlem:37.874 N
Boylam:36.341 E
Derinlik:7.16 km
Detay:https://t.co/65qTcWFQPk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ'TA ÜÇÜNCÜ DEPREM
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bu kez saat 11.14'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2023
*
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-08
Saat:11:14:38 TSİ
Enlem:37.919 N
Boylam:36.356 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/106OiUUqZU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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