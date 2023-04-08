Deprem bölgesinde salgın hastalık alarmı

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te on kişilik ekiple incelemelerde bulundu.

Dilan Ayırkan
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00
Deprem bölgesinde salgın hastalık alarmı
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HASUDER bölgedeki incelemelerin ardından 6 Şubat 2023 Depremleri İkinci Ay Saha Raporu’nu yayımladı.

Kılıç, havaların giderek ısınmasıyla birlikte bit, pire, sivrisinek, hamamböceği gibi vektörlerle bulaşan hastalıklarda artış olabileceğine dikkat çekti.

Aile sağlığı merkezleri nedeniyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilemediğini belirten Kılıç, “Çadır kentlerde ya da konteynerlerde revirler ya da aile sağlığı merkezleri kurulmalı” diye konuştu. 


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