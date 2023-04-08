Deprem felaketi sonrası kaybolan çocukların birinden acı haber geldi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Türkiye, 6 Şubat’ta tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7’lik iki deprem 11 şehri yerle bir etti. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Ama ikinci yıkım depremzede çocukların kaybolmasıyla yaşandı. Felaketin üzerinden iki ay geçmesine karşın aileler hâlâ kayıp çocuklarını arıyor.

Hatay’daki 5 yaşındaki E. de onlardan sadece biriydi. Deprem sırasında hasar gören evlerinden ailesiyle birlikte çıktı. Yaralı çocuk, ailesi tarafından ambulansa bindirildi. Ancak ondan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, evlatlarını Hatay, Ankara, Mersin, Adana, Zonguldak’taki hastanelerde 20 gün boyunca aradı. 25 Şubat’ta E.’den acı haber geldi. 5 yaşındaki çocuğun kimliksiz şekilde kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Bunun gibi birçok acı örnek daha var.

ÖLÜM HABERİNE RAZILAR

Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi üyeleri, “kayıp” ilanlarıyla aranmakta olan çocukların, isimsiz/kimliksiz şekilde kimsesizler mezarlıklarında bulunuşuna sıklıkla tanık olduklarını belirtti. Ekip üyeleri şunları söyledi: “Ambulansa bindirildikten ya da hastaneye götürüldükten sonra çocuklarından haber alamayan aileler, her yere başvurarak ve farklı şehirlerdeki hastaneleri arayarak, kilometrelerce yol kat ederek çocuklarından haber almaya çalıştılar. Bu arayış sonunda, ailelerin çocuklarının vefat haberini almaya razı olur hale gelişine yakından tanık olduk.”

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların DNA, kan örneği, parmak izi ve fotoğraf çekimi sonrası dini vecibelere uygun defnedildiği açıklanmıştı.

"KİMLİKSİZ NASIL DEFNEDİLİR?"

Kayıpların kimsesizler mezarlığından çıkması üzerine Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi üyeleri Adalet ve Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti: