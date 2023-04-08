Deprem felaketi sonrası kaybolan çocukların birinden acı haber geldi
Hatay’da 5 yaşındaki çocuğu ailesi elleriyle ambulansa bindirdi. Ancak gezdikleri 5 şehirdeki hastanede evlatlarının izine rastlamadı. 20 günün sonunda çocuğun, “kimliksiz” şekilde kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Böyle çok acı örnekler var...
Türkiye, 6 Şubat’ta tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7’lik iki deprem 11 şehri yerle bir etti. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Ama ikinci yıkım depremzede çocukların kaybolmasıyla yaşandı. Felaketin üzerinden iki ay geçmesine karşın aileler hâlâ kayıp çocuklarını arıyor.
Hatay’daki 5 yaşındaki E. de onlardan sadece biriydi. Deprem sırasında hasar gören evlerinden ailesiyle birlikte çıktı. Yaralı çocuk, ailesi tarafından ambulansa bindirildi. Ancak ondan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, evlatlarını Hatay, Ankara, Mersin, Adana, Zonguldak’taki hastanelerde 20 gün boyunca aradı. 25 Şubat’ta E.’den acı haber geldi. 5 yaşındaki çocuğun kimliksiz şekilde kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Bunun gibi birçok acı örnek daha var.
ÖLÜM HABERİNE RAZILAR
Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi üyeleri, “kayıp” ilanlarıyla aranmakta olan çocukların, isimsiz/kimliksiz şekilde kimsesizler mezarlıklarında bulunuşuna sıklıkla tanık olduklarını belirtti. Ekip üyeleri şunları söyledi: “Ambulansa bindirildikten ya da hastaneye götürüldükten sonra çocuklarından haber alamayan aileler, her yere başvurarak ve farklı şehirlerdeki hastaneleri arayarak, kilometrelerce yol kat ederek çocuklarından haber almaya çalıştılar. Bu arayış sonunda, ailelerin çocuklarının vefat haberini almaya razı olur hale gelişine yakından tanık olduk.”
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların DNA, kan örneği, parmak izi ve fotoğraf çekimi sonrası dini vecibelere uygun defnedildiği açıklanmıştı.
"KİMLİKSİZ NASIL DEFNEDİLİR?"
Kayıpların kimsesizler mezarlığından çıkması üzerine Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi üyeleri Adalet ve Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:
- Ambulansa ailesi tarafından teslim edilen bir çocuk nasıl oldu da isimsiz/kimliksiz şekilde defnedildi?
- Hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen çocukların kimliklendirme işlemleri (parmak izi, DNA örneği, fotoğraflama vd.) neden her çocuk için prosedüre uygun ve standart şekilde yapılmadı?
- Kimliklendirme işlemlerinin standartlara uygun ve hızlı şekilde tamamlanması için bölgede gönüllü çalışmak isteyen adli tıp uzmanlarına neden izin verilmedi?
- Kimliksiz defnedilen çocuklar olduğu bilindiği halde, şehir şehir çocuklarını arayan aileler DNA örneği vermeleri için neden yönlendirilmedi?
- Bakanlıklarınıza bağlı ilgili tüm kurumlar olası afet durumlarına karşı neden hazırlıksızdı?
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