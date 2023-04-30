Son Dakika... Kalp krizi geçiren asker şehit oldu!
Van'da vatani görevini yapan Ahmet Hakan Şen, birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Bilecik'in İnhisar ilçesi Tarpak köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Hakan Şen, Van'da vatani görevini gerçekleştirdiği esnada kalp krizi geçirdi.
Geçirdiği kalp krizinin ardından fenalaşan Şen, yapılan müdahalelerin sonuçsuz kalmasıyla hayatını kaybetti. Şehit Ahmet Hakan Şen'in naaşı Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan baba ocağına gönderildi.
Şehit Ahmet Hakan Şen'in bugün Şöğüt'ten son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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