Son Dakika... Mardin'de bir asker şehit oldu

Mardin Kızıltepe bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Tokatlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:59
Son Dakika... Mardin'de bir asker şehit oldu
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Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ün acı haberi, Niksar’a bağlı Günlüce (Epsimara) köyünde oturan ailesine verildi.
Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı.


mardin Şehit

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