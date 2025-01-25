Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 25, 2025
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) https://t.co/4C8T4UclJl
25.01.2025, 13:38:45 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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