Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:59

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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