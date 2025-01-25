Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ocak 2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ocak'ta meydana gelen depremler...

25 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.25 07:38:18  38.3020   38.2928        6.2      -.-  1.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2025.01.25 07:28:03  40.7427   29.1362        2.7      -.-  1.7  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            

2025.01.25 07:02:28  37.0735   28.3532        5.0      -.-  1.1  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             

2025.01.25 06:42:41  37.1112   28.7313       16.4      -.-  0.8  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                

2025.01.25 06:37:44  37.9325   37.9228        2.1      -.-  2.4  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2025.01.25 06:27:18  39.9673   28.8473       11.8      -.-  1.5  -.-   KARINCALI-ORHANELI (BURSA)                        

2025.01.25 06:05:05  40.6815   32.9842        5.4      -.-  2.2  -.-   HACILAR-CERKES (CANKIRI)                          

2025.01.25 05:35:44  38.4742   37.3317        5.9      -.-  1.1  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2025.01.25 05:31:47  37.8812   28.7440        6.8      -.-  1.9  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                         

2025.01.25 05:09:52  37.1103   36.9305        5.7      -.-  1.0  -.-   ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                        

2025.01.25 04:34:49  37.3090   36.8078       12.9      -.-  0.9  -.-   AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   

2025.01.25 04:27:12  38.2153   38.6272        2.9      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

2025.01.25 04:12:53  38.4393   37.4485       14.8      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2025.01.25 03:59:17  39.5975   27.4212       15.2      -.-  1.8  -.-   TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR)                      

2025.01.25 03:27:13  39.2987   42.3513        6.1      -.-  1.4  -.-   KADIKOY-MALAZGIRT (MUS)                           

2025.01.25 03:17:48  39.5070   42.2502        5.0      -.-  2.5  -.-   ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM)                      

2025.01.25 03:09:13  38.2490   37.3350        1.7      -.-  1.6  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2025.01.25 02:15:50  38.3258   34.8640        5.0      -.-  1.7  -.-   ORHANLI-(NIGDE)                                   

2025.01.25 01:50:21  39.3952   26.2855        7.6      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2025.01.25 01:49:01  39.3870   26.2697        8.1      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2025.01.25 01:48:08  39.4083   26.2750       13.2      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2025.01.25 01:38:41  38.1160   38.4337        5.0      -.-  1.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2025.01.25 01:24:08  38.5443   40.4172       15.8      -.-  1.9  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          

2025.01.25 01:13:34  39.4352   26.2745       12.4      -.-  1.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

2025.01.25 00:49:48  36.6978   34.0385        3.4      -.-  3.4  -.-   ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN)                         

2025.01.25 00:24:05  40.7757   27.4545       10.4      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                

2025.01.25 00:15:10  36.3115   27.5227        8.1      -.-  2.8  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    

2025.01.25 00:13:50  39.8352   38.9050        5.9      -.-  2.1  -.-   KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN)                      

2025.01.25 00:07:27  37.3513   30.5317       21.7      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-BUCAK (BURDUR)   


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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