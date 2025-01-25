Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:31

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ocak'ta meydana gelen depremler...

25 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.25 07:38:18 38.3020 38.2928 6.2 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

2025.01.25 07:28:03 40.7427 29.1362 2.7 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

2025.01.25 07:02:28 37.0735 28.3532 5.0 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2025.01.25 06:42:41 37.1112 28.7313 16.4 -.- 0.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2025.01.25 06:37:44 37.9325 37.9228 2.1 -.- 2.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.01.25 06:27:18 39.9673 28.8473 11.8 -.- 1.5 -.- KARINCALI-ORHANELI (BURSA)

2025.01.25 06:05:05 40.6815 32.9842 5.4 -.- 2.2 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2025.01.25 05:35:44 38.4742 37.3317 5.9 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2025.01.25 05:31:47 37.8812 28.7440 6.8 -.- 1.9 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)

2025.01.25 05:09:52 37.1103 36.9305 5.7 -.- 1.0 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)

2025.01.25 04:34:49 37.3090 36.8078 12.9 -.- 0.9 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2025.01.25 04:27:12 38.2153 38.6272 2.9 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2025.01.25 04:12:53 38.4393 37.4485 14.8 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2025.01.25 03:59:17 39.5975 27.4212 15.2 -.- 1.8 -.- TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR)

2025.01.25 03:27:13 39.2987 42.3513 6.1 -.- 1.4 -.- KADIKOY-MALAZGIRT (MUS)

2025.01.25 03:17:48 39.5070 42.2502 5.0 -.- 2.5 -.- ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM)

2025.01.25 03:09:13 38.2490 37.3350 1.7 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.25 02:15:50 38.3258 34.8640 5.0 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(NIGDE)

2025.01.25 01:50:21 39.3952 26.2855 7.6 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.01.25 01:49:01 39.3870 26.2697 8.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.01.25 01:48:08 39.4083 26.2750 13.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.01.25 01:38:41 38.1160 38.4337 5.0 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2025.01.25 01:24:08 38.5443 40.4172 15.8 -.- 1.9 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)

2025.01.25 01:13:34 39.4352 26.2745 12.4 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.01.25 00:49:48 36.6978 34.0385 3.4 -.- 3.4 -.- ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN)

2025.01.25 00:24:05 40.7757 27.4545 10.4 -.- 1.9 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)

2025.01.25 00:15:10 36.3115 27.5227 8.1 -.- 2.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2025.01.25 00:13:50 39.8352 38.9050 5.9 -.- 2.1 -.- KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN)

2025.01.25 00:07:27 37.3513 30.5317 21.7 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-BUCAK (BURDUR)