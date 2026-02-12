TBMM Genel Kurulu'nda trafik ihlallerine yönelik idari para cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi.
Son Dakika... Kanun teklifi kabul edildi: Trafik cezaları artıyor!
TBMM Genel Kurulu'nda trafik ihlallerine yönelik idari para cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi.
12.02.2026 21:06:00
Güncellenme:
ANKA
TBMM Genel Kurulu'nda trafik ihlallerine yönelik idari para cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi.
İlgili Konular: #TBMM #trafik cezası