12.02.2026 21:06:00
ANKA
Son Dakika... Kanun teklifi kabul edildi: Trafik cezaları artıyor!

TBMM Genel Kurulu'nda trafik ihlallerine yönelik idari para cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi.

