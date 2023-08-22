Son dakika... Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:24
Son dakika... Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem!
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17 sıralarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de, depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 4.8 kilometre olarak açıkladı.


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