Son dakika... Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17 sıralarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2023
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sarız (Kayseri)
Tarih:2023-08-22
Saat:13:17:32 TSİ
Enlem:38.435 N
Boylam:36.675 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/c4IrmvzBoh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de, depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 4.8 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 22, 2023
KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) https://t.co/ukYw60aE0P
22.08.2023, 13:17:33 TSİ
Büyüklük: 4.7,
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
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