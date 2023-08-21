Son dakika... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 18.45'de meydana gelen depremin derinliği ise 61.85 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-08-21
Saat:18:45:57 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:28.134 E
Derinlik:61.85 km
Detay:https://t.co/p7CkWqGj88@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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