Son dakika... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 21.08.2023 - 18:55

Güncelleme: 21.08.2023 - 19:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 18.45'de meydana gelen depremin derinliği ise 61.85 km olarak ölçüldü.