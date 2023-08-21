Son dakika... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 18:55
Son dakika... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 18.45'de meydana gelen depremin derinliği ise 61.85 km olarak ölçüldü.


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