Son Dakika... Kayseri'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 13:43
Son Dakika... Kayseri'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Kayseri'de Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolu üzerinde bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise devrilen otobüste yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 



Kayseri otobüs kazası Son dakika

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