Son Dakika... Kayyım yönetimindeki Halfeti Belediyesi'ne operasyon: Eski AKP'li belediye başkanı Şeref Albayrak dahil 29 kişi tutuklandı!

28.04.2026 08:39:00
Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'da kayyımın yönettiği Halfeti Belediyesi'nde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski AKP'li Başkan Şeref Albayrak'ın da olduğu 29 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

ALBAYRAK DAHİL 29 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 50 zanlı gözaltına alınmış, 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

