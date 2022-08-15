Son Dakika: Kazdağları’nda orman yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:06
Son Dakika: Kazdağları’nda orman yangını
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Balıkesir Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Altınoluk Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Doyran Mahallesi sınırlarında Kazdağları eteklerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 uçak ile 13 dakika içinde müdahale edildi.

Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ile soğutma ve söndürme çalışmalarına geçildi.

Yangında yaklaşık 1 dönüm çamlık alan zarar gördü. Yangının örtü yangını olarak gerçekleştiği öğrenildi. 


Kazdağları orman yangını

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