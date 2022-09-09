Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Bu operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sermayedarların birtakım medya üzerinden, bazı CHP kurmaylarının beşli çetelerle görüştüğüne dair haberler yayacağına ilişkin bilgi aldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir grup toplantısında, "Ya bana katılın, ya önümden çekilin" çıkışında bulunan Kılıçdaroğlu, bu cümlesini kendi yol arkadaşlarına söylediğini belirterek, "5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız" dedi.
Kılıçdaroğlu, peş peşe yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.
“AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler” demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.
Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.
Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola"
Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 9, 2022
Video Haberler
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Cem Uzan: Sayılı günler kaldı Türkiyem...
- Emniyet açıkladı: Yarın bazı yollar trafiğe kapanacak