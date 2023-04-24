Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu: Saray'dakileri hep beraber emekli edeceğiz!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 14:11

Güncelleme: 24.04.2023 - 16:01

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kars'taki Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

YAĞIŞLI HAVAYA KARŞIN YOĞUN İLGİ

Yağmurlu ve soğuk havaya karşın yurttaşların mitinge yoğunn ilgi göstermesi dikkat çekti.

"KENDİLERİNE OY VERENLERİ DE CEZALANDIRDILAR"

İlk olarak yurttaşlara hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"'Seçilirse sosyal yardımı kesecek' dediler. 60 bin öğrenci şu anda okuluna ücretsiz gidiyor. Kantinde alışveriş yapamayan öğrencilerin ailelerine her ay 330 lira para yatırarak mahcup olmamalarını sağlıyoruz. Çocuklar okusun diye kreşler açıyoruz. 16 trilyon parayı toprağa gömüp Ankapark yaptılar. Susuz mahalleler var Ankara'da. Otobüs görmemiş mahalleler vardı. 5 katrilyon dinozorların parasını ödedik.

Haksız kesilen 1.6 milyar lira Ankara halkının boğazından kesilen paradır. Kendilerine oy verenleri de cezalandırdılar. Saçma sapan projelere dökecek paramız yok. Bugünkü rakamla değeri 350 milyon lira olan giriş kapıları yaptılar. Ne işe yaradığını bilen yok! Parsel parsel Ankara'yı sattılar. Bu söyleyen kendi başbakan yardımcıları. Bunun devam etmesini istiyorlardı. İhalelerin tamamını internetten yayınladık. Hem dış borçları hem bunların borçlarını ödedik."

"SEÇİLDİKTEN SONRA ROZETİ ÇIKARDIK"

Ayrım yapmadan tüm yurttaşlara eşit hizmet ilkesini benimsediklerine dikkat çeken Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

"Seçildikten sonra rozeti çıkardık. Artık koltuklarını korumak, şatafatlı hayatlarını sürdürmek için ona buna iftira atan iktidar gidecek. Duymadığımız laf kalmıyor. Sayın Genel Başkanımızdan Cumhur İttifakı'na ve onlara oy verenlere karşı kötü bir laf duydunuz mu? Bu kadar bağırdıklarına göre iktidarlarının sonunun geldiğini biliyorlar. Herkese eşit muamele yapan bir iktidar gelecek. 6 genel başkan yapacaklarını imza altına attılar, uzlaştılar. Türkçemizin en güzel kelimesi uzlaşmadır. Artık kavga etmiyorlar bundan niye rahatsız oluyorlar?" dedi.

"MİLLETİ BÖLMEKLE MEŞGUL"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ise, şunları kaydetti:

"Şimdiki siyasi aklı milleti bölmekle meşgul. Milleti ayrıştırma konusunda en uzak bir duraksaması yok. Ben şaşıyorum o akla. Şehrimizde mültecilerle beraber 20 milyon insan yaşıyor. Allah şahit, gönlümü biliyor. O 20 milyon insana bir an bile farklı bakmadım, bakamam. Bu bir yönetici terbiyesidir, ahlaktır. Bundan vazgeçen ülkesine yönetici olmamalı. Bize huzur, güzel bir ülke yaşamı lazım. 86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım. Bugünkü anlayış; 'Bana oy verenler abad, oy vermeyenler bertaraf olacak. Oy verenler yerli ve milli, oy vermeyenler terörist' diyor. Benim 86 milyon insanım yerli ve milli. Tapusu bizim bu memleketin. Allah birliğimize dirliğimize laf edenlere akıl versin."

"O KADAR AĞIRIMA GİTTİ Kİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerdeki suçlamalarını hatırlatan İmamoğlu, yaşanan sürece dair de konuştu:

"İstanbul biraz meşakkatli oldu, zor bir seçim yaşattılar bize. Demokrasi nedir? Bir oy ile kazansan bile saygı duyacaksın... 13 bin oyu bunlar yeterli görmediler, bir şeyler oldu dediler. O kadar ağırıma gitti ki... Bir cuma namazında bir caminin çıkışında 'çaldılar' dedi bu ülkenin Cumhurbaşkanı... 'Hırsızlar' dedi... Bir tane bile hırsız bulamadınız. Yargıladınız, bir tane bile mahkum etmediniz, çıkıp milletten özür dilemediniz. Aynı akıl hâlâ cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor. Varlığımız için, birliğimiz için, kucaklaşmamız için memleketini, milletini seven, ayrımcılık yapmayan, herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı, hayatı boyunca hak, hukuk, adalet diyen 13. cumhurbaşkanımız geliyor."

Ekrem İmamoğlu, "Size söz veriyorum, bu şehri ayağa kaldıracağız. Kars'ın kişi başı geliri bu ülkenin ortalamasının yarısı kadar. Bu reva mı? Benim Kars'taki çocuğum liyakatiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla bu şehirde üretecek, kazanacak, istediği kademelere bu ülkede gelecek" dedi.

Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasına da tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Milletin iradesine set vurulmasına, Kars'ta da seçilmiş ismin yerine kayyum atanmasına karşıyız" dedi.

Halka seslenerek "Sizden söz almak istiyorum" diyen ve halkın "Söz" haykırışını duyan İmamoğlu "Halk kararını vermiş" diyerek Erdoğan'a seslendi.

"KAYYUM UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu da, Kars'ta hayata geçirecekleri hizmetlere dair şunları aktardı:

"Kars'ın doğru düzgün bir stadyumu neden yok? Gençler burada spor yapsın. Gençler, siz bulunduğunuz kentte hem iş bulmalı hem de kalkınmasına katkı sunmalısınız. Hiçbir fabrika satılmayacak. Kars'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Herkesin ürettiği ve çalıştığı önemli bir merkez haline getireceğiz. Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına son vereceğiz."

"BAY KEMAL'İN GİDECEĞİ YER ÇANKAYA'DIR"

Ayrıca "Saray'dakileri hep beraber emekli edeceğiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Samanı, eti, canlı hayvanı dışarıdan alıyorlar. Bu devri bitireceğim. Üreten, büyüyen, güçlü ve herkesin kazandığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Ben bunları söyleyince 'Parayı nereden bulacaksın' diyorlar. Türkiye zengin bir ülke. 27 buçuk yılım devlette geçti. Saray'dakileri hep beraber emekli edeceğiz. Bay Kemal'in gideceği yer Çankaya'dır."

Göçmen meselesine dair de konuşan Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine göndereceğiz" dedi.