Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün sözleriyle Meclis'e veda etti: Millet kurtaracak

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

TBMM'de gerçekleştirilen özel oturuma aday listelerinde kendine yer bulamayan vekillerin birçoğu katılmadı. HDP ise sadece Hakkı Saruhan Oluç ve Fatma Kurtulan ile katılım sağladı. Milletvekili adayı gösterilen bakanların çoğu da “ilgi göstermedi”. Kabineden sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldı.

İSTİKLAL MARŞI’NI YANLIŞ OKUDU

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın iki yardımcısının locada “kravatsız ve özensiz kıyafetlerle oturumun hemen başında yer alması” dikkat çekti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu dönemde yaşamını yitiren milletvekillerini kürsüden andı. Ancak CHP’li Erdin Bircan ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile AKP’li Markar Esayan ve İsmet Uçma’yı anmayı unuttu. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise TBMM kürsüsünde İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını “kâğıda bakarak” okudu. Ancak Yıldırım’ın ilk kıtanın son iki dizesini yanlış okuması dikkat çekti.

"HESAP SORULACAK GÜNLER GELDİ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul’a milletvekili olarak veda etti. TBMM’nin tarihsel birikimine tezat oluşturacak biçimde “tek adam rejiminin gölgesi altında olduğunun” da altını çizen Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis’in yasama gücünün de “tek adam rejiminin tahakkümüne teslim edildiğini” belirtti. 14 Mayıs seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, “milletin yeni üyelerine Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme ulaştıracak iradeyi teslim edeceğinden şüphe duymadığını” da vurguladı.

418 milyar doların hesabının sorulacağı bir döneme doğru yaklaşıldığını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiğinin ortaya çıkartılacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz.”

"YAŞAMA SEVİNCİ GERİ GELECEK"

“Dünyaya örnek olacak yeni bir dönemin eşiğinde olunacağını”, siyaset bilimcilerin de bu dönemi Türkiye’nin çağı olarak nitelendireceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bugün bir kişiye ait olan egemenliğin son bulacağını, yüz yıl önce olduğu gibi “egemenliğin de yeniden kayıtsız şartsız millete ait olacağını” ifade etti.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta “yaşama sevincini geri alacağını ve Türkiye’nin baharına kavuşacağını, Türkiye’ye bahar geldiğinde de tüm dünyaya bahar geleceğini” kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasını, “Bu kürsüden milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur” diyerek yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözleriyle sonlandırdı.