Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili bir çıkış daha
Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı 'zamlar geri çekilene kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim' açıklaması hakkında yeni bir paylaşım daha yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al" demişti.
Fahiş elektrik faturalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündeme otururken; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada ''Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım’da, Abant’ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır'' ifadelerini kullandı.
''İLK ADIMIMDIR''
Kılıçdaroğlu, son olarak CHP'li Özel'in sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak yeni bir açıklamada bulundu. ''Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım'' ifadelerine yer verdi.
Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım! https://t.co/wIqWalBwzV— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 10, 2022
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