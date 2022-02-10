AKP'li Çilez Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı: CHP'den yanıt gecikmedi
AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. AKP'li Çilez'in “Ödemezsen namertsin” sözlerine, CHP’li Arslan, “Aynaya bakta namert gör. Hadi oradan edepsiz seni” sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
AKP'Lİ VEKİL, KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına dair çıkışı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Çilez, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa " Ben yaptırdım" demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika" ifadelerine yer verdi.
Hadi ödeme.— Hasan ÇİLEZ???? (@CilezHasan) February 9, 2022
Ödersen namertsin.
Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim.
Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor.
İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba?
İndirim olursa " Ben yaptırdım" demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor?
Çok adi ve hafif bir politika. https://t.co/0pppB7mCnx
CHP'DEN YANIT GECİKMEDİ
AKP'li Çilez'in Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerinin ardından CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan sert tepki gösterdi.
Arslan, AKP'li Çilez'e şu sözlerle yanıt verdi:
“Aynaya bak da namert gör. İlkokul seviyesinde matematik bilen birazda vicdanı olan herkes bu faturaların bu kadar yüksek geleceğini bilir. Şirketleri kollamak için sorumsuzca zam yapın millet perişan olunca da tekrar düzenleme yapacağız deyin. Hadi oradan edepsiz.”
Aynaya bakta namert gör. İlkokul seviyesinde matematik bilen birazda vicdanı olan herkes bu faturaların bu kadar yüksek geleceğini bilir. Şirketleri kollamak için sorumsuzca zam yapın millet perişan olunca da tekrar düzenleme yapacağız deyin. Hadi oradan edepsiz. https://t.co/w6VZwZMlaF— Ednan Arslan (@ednanarslanchp) February 9, 2022
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