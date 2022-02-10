AKP'li Çilez Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı: CHP'den yanıt gecikmedi

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ VEKİL, KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına dair çıkışı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Çilez, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa " Ben yaptırdım" demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika" ifadelerine yer verdi.

Hadi ödeme.

Ödersen namertsin.

Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim.

Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor.

İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba?

İndirim olursa " Ben yaptırdım" demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor?

Çok adi ve hafif bir politika. https://t.co/0pppB7mCnx — Hasan ÇİLEZ???? (@CilezHasan) February 9, 2022

CHP'DEN YANIT GECİKMEDİ

AKP'li Çilez'in Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerinin ardından CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan sert tepki gösterdi.

Arslan, AKP'li Çilez'e şu sözlerle yanıt verdi:

“Aynaya bak da namert gör. İlkokul seviyesinde matematik bilen birazda vicdanı olan herkes bu faturaların bu kadar yüksek geleceğini bilir. Şirketleri kollamak için sorumsuzca zam yapın millet perişan olunca da tekrar düzenleme yapacağız deyin. Hadi oradan edepsiz.”