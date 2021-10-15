Kavcıoğlu'ndan "görevden alma" açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim” paylaşımını yapmıştı.

Ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere Merkez Bankası'na gitti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yaptı.

Ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Kavcıoğlu, “Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı, Merkez Bankası güçlüdür” dedi.

Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kavcıoğlu, CHP liderinin ziyaretine ilişkin, " Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. TCMB bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. TCMB'yi yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. TCMB rezervleriyle, rakamlarıyla güçlüdür. TCMB gereken her şeyi kendi içinde almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştı " dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalarla ilgili soruya "Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı kendi tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok" yanıtını verdi.

Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, "Herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi TCMB'yi daha güçlü kılacaktır. Hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olmuştur. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.