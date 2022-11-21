Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'şerefsiz' davası

21 Kasım 2022 Pazartesi, 14:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu ticareti' açıklamalarını hedef alarak, "İspat etmeyen Kılıçdaroğlu şerefsizdir" demişti.

"Bir ülkede uyuşturucu yakalanmasının, uyuşturucuyla mücadelenin, bir ülkede uyuşturucu girmemesi için mücadelenin başarısızlık olarak ortaya konduğu herhalde bizim Meclisimizdeki bu zabıtlar olacaktır" diyen Soylu, "Türkiye'de afyonu ben üretmedim. Afyonu bu sıranın bağlı olduğu ABD üretti. Biz hiç Amerikancı olmadık. Türkiye öyle bir mücadele yaptı ki, eroinin rotasını Akdeniz rotasına çevirttirdi. Biz milletimizi uyuşturucudan korumak için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak, bütün kurumları bu konuda sevk etmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Diyeceksiniz ki ‘Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak.' Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor. Kara para aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Kılıçdaroğlu şerefsizdir." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOYLU'YA 200 BİN TL'LİK DAVA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında kendisine hitaben 'şerefsiz' kelimesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL'lik dava açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, davayı şu sözlerle duyurdu:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen "Şerefsiz" hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200.000?'lik dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız!.."