Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç aylık fatura borcunu ödemesinin ardından evinin elektriği açıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 11:20
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı!
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Art arda gelen elektrik zamlarına tepki göstererek faturasını üç ay boyunca ödemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği 21 Nisan'da kesilmişti.

Kesinti ardından evinde canlı yayın yaparak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım” demişti.

CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu, bir haftalık eyleminin tamamlanmasıyla birlikte bugün sabah saatlerinde internet üzerinden elektrik faturasını ödedi.

Faturanın ödenmesinin ardından CHP liderinin evinin elektriği, ekipler tarafından yeniden açıldı.


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