Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesi.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 01:15
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında hayatını kaybetti.

İzmit'te yaşayan Celal Kılıçdaroğlu'nun ölüm haberini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duyurdu. Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz" denildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Ekim’de Kocaeli Devlet Hastanesi'nde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı da eşlik etmişti.


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