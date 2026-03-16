Son Dakika... Kepez'de kaymakamlık binasında silahlı saldırı: Şüpheli kendini odaya kilitledi!

Kepez Kaymakamlık binasında bugün saat 11.00 sıralarında 4 el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ, ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

Yurttaşlar emniyet güçleri tarafından binadan tahliye edilirken, Özel Harekat ekiplerinden de destek istendi.

ŞÜPHELİ GÖREVLİ PERSONEL ÇIKTI, KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

İlk belirlemelere göre silahla ateş eden kişinin, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli M.Y. olduğu, kendisini binadaki bir odaya kilitlediği kaydedildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

M.Y.'nin, olay öncesinde sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

Emniyet güçlerinin şüpheliyi ikna çalışması sürüyor.