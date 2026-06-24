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Son dakika... Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti!

Son dakika... Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti!

24.06.2026 16:58:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti!

Son dakika haberi... Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
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Edirne’de Keşan (ilçe) Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP’den istifa etti.

Henüz resmi bir açıklama yapmayan Özcan’ın AKP’ya katılacağı iddia edildi.

Mahkemece Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminin göreve getirildiği CHP’de Özcan’dan önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ankara’nın Haymana (ilçe) Belediye Başkanı Levent Koç, partiden istifa etmişti. Koç aynı gün AKP’ye katılmıştı.

CHP'de milletvekilleri arasından ise son olarak milletvekili Nimet Özdemir istifa etmişti. Özdemir, bugünkü grup toplantısında AKP'ye katıldı.

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