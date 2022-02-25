Son dakika: Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı

25 Şubat 2022 Cuma, 07:22

Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.

Konutlara düşen roketin korkunç sonucu olduğunu kaydeden Geraşçenko, "Kievli kurtarıcılar Kievlilerin hayatını kurtararak erkekçe görevini yapıyor." paylaşımında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'de konutlar üzerine roket düşmesi sonucu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

KULEBA: PUTİN'İ DURDURUN

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı. Başkentimiz en son 1941'de Nazilerin böyle bir saldırısına maruz kalmıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi, bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin, bağlarınız kesin. Rusya'yı her yerden dışlayın" ifadelerini kullandı.

"3 KİŞİ YARALANDI"

Kiev Belediye Başkanı ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk verilere göre, 7-A, Kösice Caddesi'ndeki bir konut binasında roketin parçalanması sonucu biri ağır üç kişi yaralandı. Ambulanslar yaralıları hastaneye taşıyor. Tüm acil servisler olay yerinde çalışıyor." açıklamasını yaptı..

ZAPOROJYA'DA SINIR MUHAFIZLARI BİRLİĞİNE ROKET SALDIRISI

Öte yandan Ukrayna’nın Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları basın servisinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 4.25'te Zaporojya bölgesindeki sınır muhafızları birliğine "düşman tarafından roket saldırısı" yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında sınır muhafızları arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.