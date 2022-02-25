Son dakika: Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığını açıkladı.
Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.
Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.
Konutlara düşen roketin korkunç sonucu olduğunu kaydeden Geraşçenko, "Kievli kurtarıcılar Kievlilerin hayatını kurtararak erkekçe görevini yapıyor." paylaşımında bulundu.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'de konutlar üzerine roket düşmesi sonucu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.
KULEBA: PUTİN'İ DURDURUN
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı. Başkentimiz en son 1941'de Nazilerin böyle bir saldırısına maruz kalmıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi, bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin, bağlarınız kesin. Rusya'yı her yerden dışlayın" ifadelerini kullandı.
"3 KİŞİ YARALANDI"
Kiev Belediye Başkanı ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk verilere göre, 7-A, Kösice Caddesi'ndeki bir konut binasında roketin parçalanması sonucu biri ağır üç kişi yaralandı. Ambulanslar yaralıları hastaneye taşıyor. Tüm acil servisler olay yerinde çalışıyor." açıklamasını yaptı..
ZAPOROJYA'DA SINIR MUHAFIZLARI BİRLİĞİNE ROKET SALDIRISI
Öte yandan Ukrayna’nın Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları basın servisinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 4.25'te Zaporojya bölgesindeki sınır muhafızları birliğine "düşman tarafından roket saldırısı" yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonrasında sınır muhafızları arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.
İlgili Haberler
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Putin'in geniş stratejik hedefleri açısından neden önemli?
- Rusya’nın Ukrayna’ya girişi NATO cephesinde protesto ve kınamalarla karşılandı
- Rusya’nın Ukrayna’yı işgali İngiltere basınında: ‘Avrupa için karanlık bir gün’
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- İzmir vergide Türkiye ikincisi, yatırımda sonuncu
- SMA hastası Alpaslan yaşamak istiyor
- İstikrarsızlığın garantisi NATO
- Planlı kalkınma mucizesi
- İşgal bitti, sahiller halkın
- Kiev'de art arda patlama
- Tunç Soyer, Cumhuriyet’e konuştu
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Putin için neden önemli?
- Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı
- Köprülere Şiirler