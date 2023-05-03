Son dakika... Kılıçdaroğlu açıkladı: 'Bay Kemal'in cumhurbaşkanı olmasını istemeyen iki temel aktör var!'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 18:04

Güncelleme: 03.05.2023 - 20:02

Millet İttikafı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mansur Yavaş, Millet Buluşmaları kapsamında Ordulu yurttaşlarla buluştu.

"HÂLÂ SENDELİYORLAR"

Cumhur İttifakı'nın muhalefeti hedef alarak seçim kampanyası yürüttüğünü belirten ve yenilenen İstanbul seçimini de hatırlatan Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Her yol mubahtır anlayışı var bunlarda kazanmak için, İftira, yalan var. Ve bundan vazgeçmiyorlar. Millete hırsız dediler. Yargılama yaptılar, soruşturma açtılar. Bir tek kişi hakkında bir tutuklama olmadı. Devletin en üst tepesinden siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar, bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular.

13 bin 500 oyu yeterli bile görmeyin! Seçim bir oyla bile kazanılır. Millet 806 bin oy ile okkalı bir demokrasi tokadı attı. Hâlâ sendeliyorlar. Hâlâ akılları başlarına gelmedi. Neymiş? Darbeciler. Onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa ‘darbe’. Hadi oradan, hadi oradan!"

"BU SEÇİM BAŞKA SEÇİM"

Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs'taki seçime yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Bu seçim başka bir seçim. Bu seçim sadece bir seçim değil. Partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim burada gördüğümüz pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi. Onların geleceğinin seçimi. Annelerin babaların çok titiz davranması lazım. Sırtınızı bu memleketin gençlerine yaslayın yeter. Onların temel duygusu adalet. Gençler, hak yemem ama hakkımı da yedirmem diyor. Bize böyle gençlik lazım. Bu seçim tarihi bir seçim. Asla ama asla fire vermeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Oylarımızı Millet İttifakı’na kullanacağız. Oylarımızı ‘her şeyi ben bilirim’ akla değil. ‘Kimseyi tanımam, milletin evlatlarından faydalanmam, bir avuç insandan eş dost faydalanırım’ akıldan değil."

"3 KİŞİYİ ÖLDÜREN HİZBULLAHÇIYI SERBEST BIRAKTILAR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ise, 3 kişiyi işkence ile katleden bir Hizbullahçının cezasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile kaldırıldığını anımasatarak "Ankara'da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler" dedi.

Mansur Yavaş, İHA ve SİHA'lara ilişkin sözlerini keserek paylaşan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a "Kasları beyninden fazla gelişmiş troll bir milletvekili" sözleriyle tepki gösterdi.

YAVAŞ'TAN BOZDAĞ'A 'ŞAMPANYA' YANITI!

Yavaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine de tepki gösterdi.

Yavaş Bozdağ'a "İsteyen istediği gibi kutlar sanane" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL: "14 MAYIS'TA GİDECEKLER"

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da, 14 Mayıs'ın Türkiye içibn kritik bir tarih olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seçim sizin seçiminiz. Mücadelemiz şahsi bir mücadele değil, kutsal bir mücadeledir. Zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Demokrasi açığının bedelini, gençlerimiz, kadınlarımız ödüyor ama birilerinin umurlarında değil. 14 Mayıs'ta gidecekler."

"CUMHURBAŞKANI OLMAMI İSTEMEYENLER..."

Vaatlerini eleştiren iktidara "Parayı bulacağım, söke söke alacağım ve emekliye de vereceğim" yanıtını veren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Beşli çetenin yurt dışına götürdüğü paraları da biliyorum. 418 milyar doları 22 yılda götürdüler. 418 milyar doları getireceğim ve bu ülkenin halkına vereceğim. Beşli çetenin yanında uyuşturucu baronlarıyla da kol kola geziyorsun, ben onun da farkındayım. Benim için önemli olan bizim insanımızdır. Bizim insanımızın alın teridir ve onun kazanması lazım."

Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen aktörlere de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bay Kemal’in cumhurbaşkanı olmasını istemeyen iki temel aktör var. Bir Beşli Çeteler. ‘Acaba Kılıçdaroğlu’nu nasıl cumhurbaşkanı yapmayız.’ Söyledim; benim umudum sizlersiniz. Beşli Çeteler uğraşıyorlar, adam tutuyorlar, gazeteciler tutuyorlar, neler neler. Akla ne gelirse yapıyorlar. Ama ben, bu ülkenin insanına güveniyorum. Benim yüreğimde yeri vardır bu ülke insanının. Bu ülkenin insanına hizmet etmek benim boynumun borcudur. Hiç endişe etmeyin; o Beşli Çeteler bugün var, yarın yoklar. Onların dışarıya götürdükleri paraları da biliyorum. 418 milyar dolar. 22 yılda götürdüler. 418 milyar doları getireceğim ve bu ülkenin halkına vereceğim."

"SANDIKTAN DEMOKRASİ ÇIKACAK"

Yurttaşların hazırladığı "Hoşguran, Melocan, Nivük. Biz bunları her gün yerük, sana söz baharlar gelcek, biz bu işi sandıkta bitirirük" pankartını okuyan Kılıçdaroğlu, iktidarı hedef aldığı 14 Mayıs seçimine ilişkin şunları söyledi:

"Eyvallah. Sandıkta bitirmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? (Evet sesleri) Diyorlar ki -gideceklerini biliyorlar- efendim 14 Mayıs’ta Millet İttifakı kazanırsa bu bir darbeymiş. Akla ziyan. Akla ziyan gerçekten. Ya seçim tarihini belirleyen siz, Meclis’i fesheden siz, vatandaşa sandık kurduran siz, kimlerin oy kullanacağını belirleyen siz, e gidinde darbe oluyor. Darbe değil demokrasi, demokrasi. Sandıktan demokrasi çıkacak."