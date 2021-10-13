Son dakika: Kılıçdaroğlu gündeme getirdi, soruşturma başlatıldı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:19

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gazetecilere yaptığı "Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan gitmemek için her şeyi yapacaktır" sözlerinin yarattığı tartışma sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMASINA KARAR VERDİ



Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

'BAŞINIZA DAHA NELER GELECEK NELER'



Öte yandan bu sözlerinin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın muhalefete yönelik "Bunlar daha iyi günleriniz, başınıza daha neler gelecek neler" sözlerini anımsatarak, savcıların Erdoğan'a "Bunların başına daha neler gelecek diye sorması gerektiğini" ifade etmişti.