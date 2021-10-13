AKP'li karikatüristten tepki çeken Tamer Karadağlı çizimi

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:08

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül törenine, Zuhal filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında, ödülü vermek üzere sahneye çıkan Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurmuştu.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede Nihal Yalçın sahnede teşekkür konuşması yaparken, Karadağlı'nın sık sık saatine bakması ve sıkıldığını gösteren mimikleri dikkat çekmişti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, araya girerek ödülü Nihal Yalçın'a uzatmıştı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sormuş, daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

'ŞİDDET' İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPTI

Yaşanan gelişmelerinin ardından Erdoğan'ın teşvik ettiği Furkan Şimşek isimli resim öğretmeni, Tamer Karadağlı'ya destek için ünlü aktörün Nihal Yalçın'a şiddet göstererek ödülünü verdiği bir karikatür çizdi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Şimşek'e 'kadına şiddet' içeren paylaşımı sebebiyle tepkiler gecikmedi. Öğretmen Şimşek'in tepkilerin ardından paylaşımını sildiği görüldü.