Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Aksakal görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:28

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 15:58

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi partilere ziyaretleri sürüyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

DSP Genel Merkezi’ne giden Kemal Kılıçdaroğlu’nu Önder Aksakal karşıladı.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından iki lider basın açıklaması yaptı.

"KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN"

Kılıçdaroğlu, görüşmede, Türkiye'deki ekonomik durumu ve yapılması gerekenleri tartıştıklarını, demokraside yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye bütün sorunlarını kendi öz gücüyle aşabilecek potansiyele sahip olan bir ülke. Dolayısıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yok. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber. Baharı, güzelliği, birlikte olmayı, kucaklaşmayı, huzuru, farklı düşüncelere saygıyı, siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz" diye konuştu.

"HESAPLAŞMA HAYALLERİ KURANLAR..."

DSP Genel Başkanı Aksakal, şöyle konuştu:

“14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize ve tüm adaylara hayırlı olmasını dilerim. Demokrasi geleneklerimize yakışır bir seçim olmasını temenni ediyorum. Onursa Genel başkanımız Bülent Ecevit’ten aldığımız öğreti ve birikimle, milliyetçi, vatansever, sol politikalarımızla, yüz yıllık cumhuriyet değerleri ve ilkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye’de kapısında KKTC’nin bayrağının dalgalandığı tek siyasi partidir. Kıbrıs, mavi vatan, ege çok önemlidir.

14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran günümüzde yaşanan hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise, küresel emperyalist yapılarla kadim Türk Devleti’nin arasında bir seçim olduğunu görmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP gerekli karşılığı her zaman vermiştir ve vermeye devam edecektir. Sayın CHP Genel Başkanımıza, sayın Cumhurbaşkanı Adayımıza hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum.”