Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun talebi kabul edildi: CHP'de eski PM göreve gelecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi; CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada 'mutlak butlan' kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Karara ilişkin CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı itiraz reddedildi. Kılıçdaroğlu ekibi polis müdahalesi ile partinin genel merkezine girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkeze gönderilen tebligatı yırtarak, "Bunun için yıktılar baba ocağını" dedi.

PM VE YDK ÜYELERİNE TEBLİGAT

Gelişmeler sürerken bugün Kılıçdaroğlu dönemi Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, CHP’de "tedbiren göreve iade edilen" Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

Kararda, talepte bulunanın Levent Çelik adına vekili Avukat Onur Yusuf Üregen olduğu belirtildi.

Kararda "Talep konusu" ile ilgili "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasıdır" ifadeleri yer aldı.

Başvuruda, CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen listelerde yer alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılması ve tebligatların elden icra müdürlüğüne müracaat edilerek tebellüğ edilmesi talebine bulunuldu.

Belgenin karar bölümünde ise "Gereği düşünüldü. Talebin kabulü ile talep gibi işlem yapılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

CHP'de mahkeme kararıyla göreve dönmesi beklenen Parti Meclisi.