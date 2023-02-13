Son Dakika: Kılıçdaroğlu SPK önünde... 'Başkan istifa et, açık söylüyorum'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 14:13

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:09

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen depremler sonrası afet bölgesine giden ve döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kurul önüne gitti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Deprem bölgesine gitmeden önce SPK'ye geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettirildiğinin ayrıntılarını öğreneceğimi ifade etmiştim. Dün gece yarısı döndüm. Önce sayın başkan görüşecek diye aldılar, sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye'de kimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneğimiz yok. Daha enkaz altında insanlar varken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Küçük yatırımcının deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Başkan istifa et, açık söylüyorum. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da gereğini yapsın. Soyguna izin vermeyeceğiz. Yeter ya, yeter artık ya. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Seyirci kalmayacağız."

Kılıçdaroğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada, "SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ye gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim" dedi.