Kılıçdaroğlu’ndan ‘10 Ekim’ mesajı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:39

Güncelleme: 10.10.2023 - 10:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde kişinin yaralandığı 10 Ekim Gar Katliamı’na yönelik bir anma mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“#10EkimAnkaraKatliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur.”

#10EkimAnkaraKatliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2023

10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı Meydanı’nda buluşan binlerce kişi Emek, Barış, Demokrasi Mitingi için bir araya geldi. 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde kişinin yaralandığı terör saldırısını iki IŞİD’li canlı bomba yaptı.