Kılıçdaroğlu’ndan ‘10 Ekim’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden 10 Ekim Gar Katliamı’na yönelik bir anma mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:39
Kılıçdaroğlu’ndan ‘10 Ekim’ mesajı
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde kişinin yaralandığı 10 Ekim Gar Katliamı’na yönelik bir anma mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“#10EkimAnkaraKatliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur.”

10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı Meydanı’nda buluşan binlerce kişi Emek, Barış, Demokrasi Mitingi için bir araya geldi. 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde kişinin yaralandığı terör saldırısını iki IŞİD’li canlı bomba yaptı. 


Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ekim Katliamı IŞİD

İlgili Haberler

8 yıl geçti! Ankara Gar Katliamı’nda ihmali olanlar hala yargılanmadı

8 yıl geçti! Ankara Gar Katliamı’nda ihmali olanlar hala yargılanmadı
10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda ihmal şüphesi bulunuyordu: Tunceli’ye atandığı ortaya çıktı

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda ihmal şüphesi bulunuyordu: Tunceli’ye atandığı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ile gazeteci Selen Yalaz nişanlandı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ile gazeteci Selen Yalaz nişanlandı!

En Çok Okunan Haberler