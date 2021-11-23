Son dakika | Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu bir araya geliyor

23 Kasım 2021 Salı, 15:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşme gerçekleştirecek.

Görüşme saat 17.00'de başlayacak ve CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Bu artık cehalet değil ihanettir" sözleriyle siyasi parti liderlerine ve yurttaşlara çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Bu artık cehalet değil İHANETTİR!

Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum.

Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak.