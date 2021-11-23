Son dakika | Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu bir araya geliyor
Son dakika| CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde görüşeceği açıklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşme gerçekleştirecek.
Görüşme saat 17.00'de başlayacak ve CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Bu artık cehalet değil ihanettir" sözleriyle siyasi parti liderlerine ve yurttaşlara çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
Bu artık cehalet değil İHANETTİR!
Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum.
Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak.
Bu artık cehalet değil İHANETTİR!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 23, 2021
Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum.
Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak.
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