Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan BTP'ye ziyaret

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:06

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:47

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

Baş'tan önce MYP Genel Başkanı Remzi Çayır ile görüşen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin HDP ziyaretinin neden ertelendiğine ilişkin sorusuna, “Onu bana sormayacaksınız arkadaşlar. Onu ev sahibine soracaksınız” yanıtını vermişti.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ve arakdaşlarıyla beraber olduk. Türkiye'nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlette likayattan ekonomiye, üniversitelerden depremde yaşananlara kadar pek konu hakkında düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir evsahipliği yaptılar. Sayın Genel Başkan'ın şahsında arkadaşlarına da kendisine de yürekten teşekkür ederim" dedi.

"KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ..."

Hüseyin Baş ise şu sözleri kullandı:

"Umuyoruz Türkiye adına çok doğru çok güzel günler göreceğimiz süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına çalışmalarımızı yapıp kamuoyu ile paylaşacağız."