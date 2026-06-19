Son dakika… 'Kılıçlı yemin' nedeniyle ihraç edilen komutanlar için görev iadesi kararı!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından beş teğmenle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ile iki komutanın açtığı davada mahkeme, ihraç işlemlerini iptal etti. Kararda, verilen cezanın hukuka uygun ve ölçülü olmadığı belirtildi.

MAHKEMEDEN İHRAÇ KARARINA İPTAL

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından başlatılan disiplin soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu'nun açtığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Türkoğlu hakkında verilen "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezasının iptaline hükmetti.

İKİ KOMUTAN DA DAVAYI KAZANDI

Aynı süreçte ihraç edilen iki komutanın açtığı davalarda da mahkeme ihraç işlemlerini hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte üç komutanın görevlerine dönmesinin önü açıldı.

"CEZA ÖLÇÜSÜZ"

Mahkeme kararında, davacılar hakkında uygulanan "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezasının hukuka uygun olmadığı ve ölçülülük ilkesini ihlal ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, disiplin yaptırımının eylemle orantılı olmadığı belirtilerek ihraç işlemlerinin iptal edilmesine karar verildi.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'taki mezuniyet töreninin ardından bir grup teğmen, resmi program sonrasında kılıçlarını kaldırarak yemin etmişti. Yaşananların ardından başlatılan disiplin süreci sonucunda beş teğmen ile Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve iki komutan TSK'den ihraç edilmişti.