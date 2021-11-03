Son dakika: Kira artış oranı belli oldu

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:31

Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda yüzde 2,39 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yükseldi.

KİRA ZAMMI ORANI DA BELLİ OLDU

Enflasyon verileri açıklanırken kira zammı oranları da belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

Kira artışında tavan yüzde 17,09 olarak gerçekleşti. Buna göre 1000 liralık kiraya zam yapılması durumunda kira ücreti 1171 liraya, 2 bin liralık kiraya zam yapılması durumunda ise kira ücreti 2342 liraya yükselecek.