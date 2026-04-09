Son Dakika... Kırmızı bülten çıkarılmıştı: Yasa dışı bahis platformunun sahibi Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılan şüpheli Fedlan Kılıçaslan, İspanya'da yakalandı.

Başsavcılık açıklamasında, "Şüpheli Fedlan KILIÇASLAN’ın İspanya ülkesinde yakalandığı Başsavcılığımıza bildirilmekle, şüphelinin ülkemize iadesine yönelik çalışmalara başlanılmış ve iade talepnamesi düzenlenmiştir. İade sürecinin takibi titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis platformu MeritKing'in sahibi olan Kılıçaslan hakkında 22 Kasım 2025 tarihinde kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurtdışında firari olan MeritKing isimli yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan’ın 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla arandığı, taşınır-taşınmaz tüm malvarlıkları, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklarına resen el konulduğu belirtilmişti.

El koyma kararı Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylanmıştı.