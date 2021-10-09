Son dakika... Koca açıkladı: Vaka sayısı en çok artan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli ve Samsun'da oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 25 Eylül ile 1 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun oldu. Bu illerde vaka oranları; Bursa 363,75, Uşak 315,62, Balıkesir 208,50, Kırklareli 200,70, Sakarya 449,53, Ardahan 243,34, Edirne 171,18, Mersin 138,86, Denizli 158,71, Samsun 338,33 olarak kayıtlara geçti.
Bakan Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ili paylaşarak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
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