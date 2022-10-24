Osmaniye’deki orman yangını ikinci gününde devam ediyor
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteğinde dün öğle saatlerinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredeki yurttaşların yükselen dumanları fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere dün akşam saatlerine kadar havadan 2 helikopter müdahale etti.
Dün havanın kararması üzerine müdahalenin ara verildiği yangın bugün de etkisini sürdürürken, yangına havadan müdahale edilmesi bekleniyor.
Öte yandan, yangının sarp arazide olması müdahaleyi zorlaştırırken ekiplerin karadan bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.
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