Son Dakika: Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'de bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:47
Son Dakika: Kocaeli'de fabrika yangını
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale sürüyor. 

Yangın, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan fabrikada meydana geldi.

Fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler