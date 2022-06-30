Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 07:48
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4464 Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana gelen yangında depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan jandarma ekipleri, deponun kilidini kırarak itfaiye ekiplerine kapıyı açtı.

İçeriye giren ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 



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